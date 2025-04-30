Какие шансы на мирное соглашение: The Economist заявил об осторожном оптимизме у Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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В переговорах об окончании войны России против Украины импульс, возможно, смещается в сторону мира, несмотря на то, что красные линии Москвы и Киева по-прежнему кажутся несовместимыми.

Об этом говорится в статье The Economist.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал следующие семь дней «критическими» в переговорах о мире в Украине и снова пригрозил прекратить переговоры, если не будет результата. Пока что сторонам не удалось достичь компромисса между требованием гарантий безопасности со стороны Украины и стремлением России к публичной капитуляции Киева. Однако близкие к переговорам источники говорят о новом импульсе. Впервые украинские переговорщики выражают осторожный оптимизм.

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«Мы стараемся улучшить свои позиции. Но все стороны блефуют. Есть риск, что кто-то переиграет», — сказал украинский чиновник.

Отмечается, что уверенность Украины не основывается на вере в то, что президент США Дональд Трамп вот-вот заключит мир на века. Скорее речь идет об изменении настроений: возникло ощущение, что глава Белого дома наконец-то «раскусил» президента России Владимира Путина и, возможно, после месяцев угроз и шантажа начал уважать президента Украины Владимира Зеленского.

По словам украинских источников, во время встречи с Трампом в Риме Зеленский использовал свои 15 мин., чтобы донести простое сообщение: Украина готова к безусловному прекращению огня, а Россия — нет, и президент США не должен отказываться от мира, который только он способен обеспечить. Трамп понял это послание, о чем свидетельствует его сообщение в соцсетях после встречи. Его публичный упрек Путину за «затягивание времени» стал самым резким на сегодняшний день.

Издание пишет, что российская реакция была вялой. По словам американского чиновника, администрация Трампа не удивлена последним предложением Путина о трехдневном прекращении огня по случаю 9 мая. Эту идею пренебрежительно отвергла также пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт.

Трампа откровенно разозлил массированный российский ракетный удар по Киеву 24 апреля, во время которого ракета из КНДР убила по меньшей мере 12 человек.

«В начале процесса Трамп был очень раздражен Зеленским. Теперь это изменилось — теперь он злится на Путина», — сказал американский источник.

Один западный дипломат выразил надежду, что соглашение о прекращении огня может быть подписано уже на этой неделе.

К слову, спикер Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что следующие несколько дней станут критическими для установления мира в Украине. США ждут реальных шагов от Путина для достижения мира, а не только слов.