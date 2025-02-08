Какие шансы у Беларуси в возможной войне против Украины — эксперт объяснил

Лукашенко пытается избежать вовлечения в конфликт, поскольку понимает последствия, которые могут быть для Беларуси.

Беларусь должна быть осторожна с агрессией против Украины, поскольку украинская армия готова наносить удары по белорусским объектам.

Такую думу высказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал в эфире КИЕВ24.

По его словам, Лукашенко пытается избежать вовлечения в войну, поскольку после открытого вторжения Беларуси в Украину, наше государство будет иметь возможность беспрепятственно избивать по военным объектам страны-агрессорки дронами и ракетами.

"Лукашенко — никакой непризнанный президент, его серьезно никто не воспринимает. Но и одновременно, с одной стороны, у него такое желание, что Путин за это требует... его тоже участвовать в боевых действиях против нашей страны. Это информация такая, вроде бы уже всем известная", — рассказал он.

По словам эксперта, Лукашенко пытается избежать втягивания Беларуси в войну, поскольку в случае открытого вторжения в Украину наша страна сможет наносить удары по военным объектам Беларуси дронами и ракетами.

"Но когда он попытался что-то такое сказать о возможности участия белорусских или белорусско-российских войск в войне с территории Беларуси, наше Министерство иностранных дел его сразу предупредило о том, что, ссылаясь на соответствующие... И мы будем наносить туда удар, что мы можем делать нашими дронами и нашими ракетами. Это господин Лукашенко прекрасно понимает", — сказал военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что в 2025 году будет какая-нибудь развязка украинского конфликта.

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