Какие шансы у Украины вступить в НАТО при президентстве Трампа — украинский дипломат

У избранного президента США сложилось негативное отношение к Альянсу как идее и организации.

Украина имеет меньшие шансы вступить в НАТО при президентстве Дональда Трампа, однако у нашего государства есть важный аргумент.

Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко в комментарии ZN.UA.

Он отметил, что у избранного президента США Дональда Трампа сложилось негативное отношение к Альянсу как идее и организации.

"НАТО и украинских евроатлантистов ждут сложные годы", — предположил дипломат.

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В то же время Пристайко считает, что политические изменения в мире могут заставить Трампа переоценить ценности Альянса и участие в нем Украины.

"В отличие от осторожных демократов, [в таком случае] можно ожидать скорых, решительных шагов трампистов... Главный наш аргумент, как написано в Североатлантическом договоре, это то, что Украина способна "способствовать безопасности в Североатлантическом регионе" и разделяет принципы блока", – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом о вступлении Украины в НАТО.

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