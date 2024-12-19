Какие события смогут приблизить завершение войны в Украине: Зеленский ответил

Европа и Америка способны приблизить завершение войны в Украине, начатой Российской Федерацией. Впрочем, для этого есть некоторые условия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета.

По словам Зеленского, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию. Президент отмечает: Европа должна быть за столом переговоров с РФ – как и Украина. Кроме того, ЕС должен начать переговоры по сильным позициям.

"Сила Европы — в единстве. Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановка боевых действий, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", — подчеркнул глава государства.

Зеленский назвал события, которые заставят Россию признать необходимость мира. Главные тезисы:

геополитическая ясность для Украины и Европы – приглашение Украины присоединиться к НАТО; четкий прогресс в вопросе членства Украины в ЕС; усиление нашей обороны обещанными вооружениями и системами ПВО, а также срочное оснащение бригад. увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и Европе для наращивания потенциала; сохранение и усиление санкций против России вплоть до достижения полноценного, продолжительного мира; активнее использование замороженных российских активов для поддержания мирных усилий; социальная устойчивость – помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни.

Как сообщалось, российский "фюрер" Владимир Путин во время своей пресс-конференции сделал циничное заявление о войне в Украине. В частности, он назвал ее "движухой". Мол, россиянам "скучно", так что им нужно, чтобы "все свистели".

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