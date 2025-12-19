Какие страны блокируют вступление Украины в НАТО: Рютте рассказал

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал государства, которые препятствуют евроатлантической интеграции Украины. Несмотря на декларации о «необратимом пути», консенсуса в Альянсе нет из-за позиции США и двух европейских стран.

Об этом Рютте сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, которую транслировал канал Sky News.

Глава Альянса отметил, что для принятия решения о вступлении в НАТО требуется полное согласие всех стран-членов, однако пока такого консенсуса нет.

Среди государств, которые пока не готовы поддержать это решение, Рютте назвал Венгрию, Словакию и США, не исключив, что перечень может быть шире. По словам генсека, именно это обстоятельство создает реальное препятствие для единогласного голосования, даже с учетом договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите 2024 года.

В связи с тем, что быстрое присоединение Украины к Альянсу пока проблематично, в НАТО прорабатывают альтернативный подход к обеспечению ее безопасности после завершения войны. Рютте описал концепцию «трех уровней» защиты:

первым должна стать способность Украины самостоятельно сдерживать потенциальную агрессию;

вторым — поддержка со стороны группы европейских государств и Канады, готовых к прямой военной и политической помощи, где ключевую роль играют Великобритания и Франция;

третьим уровнем предполагается опора на ресурсы США и их политические обязательства.

Сейчас союзники продолжают консультации по окончательной конфигурации этого «коллективного пакета гарантий», цель которого — сделать любую новую агрессию России или невозможной, или чрезвычайно дорогой для Москвы.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что еще до начала большой войны получил от тогдашнего президента США Джо Байдена прямой отказ относительно членства государства в НАТО. Несмотря на то, что Киев рассматривал Альянс как единственную реальную гарантию безопасности, американский лидер во время первых разговоров четко заявил, что Украина не будет в блоке.

Заметим, Зеленский подтвердил получение проекта гарантий безопасности от США, отметив необходимость включения пункта, аналогичного 5-й статье НАТО. Киев готовит свои предложения к документу, который должен быть юридически обязательным и четко определять механизм реагирования на повторную агрессию РФ.