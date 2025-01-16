Какие страны должны участвовать в переговорах с РФ: в Германии ответили

В Германии считают, что рано определять, кто должен участвовать в переговорах с РФ, кроме самой Украины.

Говорить, кто из партнеров Киева еще должен быть за столом переговоров о завершении войны в Украине, пока рано.

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает "Укринформ".

"Наша позиция всегда очень четкая, а именно ничего об Украине без Украины. Это значит, что если переговоры будут, то Украина точно будет за столом… Факт остается фактом, что Украина является решающим фактором в этом вопросе, и ничего не может быть решено из-за ее голову", – заверил Гебештрайт.

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На вопросы, какие еще страны должны быть представлены в переговорах, он ответил, что "был бы осторожным сейчас по поводу индивидуальных комментариев относительно таких заявлений".

Поэтому Гебештрайт призывает подождать и посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие недели и месяцы. По его мнению, пока не стоит определять, у кого и кто может сидеть за столом переговоров. Важно, чтобы такие переговоры, если они вообще состоятся, потому что вопрос открыт, происходили в соответствии с международным правом, чтобы интересы Украины были четко учтены и чтобы Украина играла в переговорах активную роль.

"Мы все стремимся к сильной Украине, которая может идти на возможные переговоры с Россией с позиции силы. На этом базируется вся наша поддержка и помощь", – подытожил Гебештрайт.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава хочет участвовать в переговорах по окончании войны в Украине.

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