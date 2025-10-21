Какие территории Украины Путин видит "русскими": историк назвал имперские желания диктатора

Владимир Путин. / © Associated Press

Во время переговоров в Стамбуле летом 2025 года Россия угрожала захватить новые области, если ее условия не выполняют. Впрочем, уже после разговора с президентом США Дональдом Трампом фюрер Кремля Владимир Путин уже не озвучивал таких угроз.

Об этом заявил историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире "24 Канала".

Он подчеркнул, что у РФ нет ни сил, ни возможностей для полного захвата Украины. Да и Москва, подчеркнул Грицак, хочет оккупации только определенной территории.

Речь идет о захвате территории бывшей Новороссии, куда во времена Российской империи входили также южные области современной Украины. По словам историка, в этом смысле для диктатора России Владимира Путина Одесса является едва ли не самым важным городом.

"Эту территорию хотят аннексировать согласно планам российского диктатора, которые он озвучил еще в 2008-2009 годах сразу после войны в Грузии. Тогда предполагалось, что Россия аннексирует большинство украинской территории с такими ключевыми регионами как Причерноморье", - говорит Ярослав Грицак.

Он отмечает, что Украину хотели отрезать от Черного моря, а также забрать индустриальные центры – как Донбасс и Харьков. По словам историка, в этом контексте важно, что Донбасс не был самым важным для Путина, его планы были гораздо шире.

"Путин не хочет захвата западной Украины, ведь считает, что она очень "токсична" для российского мира. Глава Кремля не хочет повторить ошибки Сталина, присоединившего эти земли, тем самым создав себе постоянный источник проблем", – объяснил Грицак.

Стратегический план Путина таков: центральная Украина со столицей в Киеве должна остаться, но у власти должен быть пророссийский политик. "Фюрер" желает превратить Украину во вторую Беларусь. Однако его желанием реализоваться не удастся, констатирует Грицак.

Напомним, The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи в Вашингтоне 17 октября президент США Дональд Трамп якобы с криками и бранью потребовал от украинского лидера Зеленского сдать России Донбасс. По словам одного из европейских чиновников, проинформированного о содержании встречи, Трамп заявил Зеленскому, что тот якобы "проигрывает войну", поэтому следует заключить соглашение, иначе Украину уничтожат.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает требовать, чтобы Украина добровольно уступила пользу оккупантов всей территории Донецкой и Луганской областей. Глава государства подчеркнул, что его позиция в этом вопросе не изменилась - он против уступок агрессору.