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Какие возможности уже предоставило Украине соглашение с США: Шмыгаль о гарантиях безопасности
Соглашение о полезных ископаемых означает стратегическое партнерство с США и усиление экономики Украины. По мнению премьер-министра Украины, все это, вместе с партнерством с глобальным Западом, является наилучшей гарантией безопасности для нашего государства.
Соглашение о полезных ископаемых, которое Киев и Вашингтон заключили на этой неделе, позволит уже сейчас лучше защищать Украину.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в пятницу, 2 мая.
«Сильная экономика вместе со стратегическими партнерствами с США, Европой, Великобританией и западным миром станет лучшей гарантией нашей безопасности. Сейчас для нас важно продолжить юридическую дипломатическую работу, подписать технические соглашения, которые предоставят конкретный инструментарий для реализации партнерства с США. Но важно другое — это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас», — подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что это означает возможность получить лучшие системы ПВО американского производства, которые будут защищать небо над Украиной, и другое современное вооружение для обороны нашего государства.
«Это соглашение также сигнал кремлевскому режиму, что США остаются с Украиной и готовы нас поддерживать, а восстановление страны будет осуществляться вместе с теми, кто сейчас помогает нам обороняться», — отметил премьер-министр.
Напомним, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, в соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США нет пункта о гарантиях безопасности для Киева. А сам факт такого соглашения не может обеспечить безопасность Украины.