Каким будет формат переговоров в Стамбуле: главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько совещаний с командой переговорщиков по формату встречи с россиянами в Турции. От состава российской делегации будет зависеть, что будет делать украинская сторона.

Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам в среду, 14 мая.

«Когда весь мир ждет от Путина простого ответа на предложение прямых переговоров — он продолжает бить по Украине. Ничего ему это не дает. И не даст.

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Он поблагодарил всех мировых лидеров и государства, которые сейчас давят на Путина и Россию ради того, чтобы достичь прекращения огня и наконец начать «нормальные, содержательные переговоры на уровне, который позволяет принять решение». В частности, президент вспомнил, что сегодня Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Ватикана взять на себя роль.

«Ватикан может помочь дипломатии. Есть поддержка прямой встречи от лидеров стран Глобального Юга — и этот голос звучит. Знаем также позицию Китая по прекращению огня и переговоров. Абсолютная четкая позиция Америки и Европы», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что, наконец, весь мир видит и осознает, что единственным препятствием для установления мира является «отсутствие четкой воли России» закончить войну.

«Сегодня мы провели несколько совещаний с командой по формату в Турции. Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Это может стать самым сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может… Сейчас все это решается», — сказал Владимир Зеленский.

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Он также сообщил, что на фронте особенно тяжелыми остаются Покровский и другие направления в Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курщине и Белгородской области, чтобы превентивно защитить приграничные районы Украины.

«Но все боевые действия — это не наш выбор, это наша оборона — оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне — почему она началась, почему она продолжается — все эти ответы в Москве. Когда война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра — в Турции», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, по мнению польского эксперта, прямые переговоры Украины и России в Турции могут стать началом процесса завершения войны, но скорых результатов ожидать не стоит.