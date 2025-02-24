Каким будет мирное соглашение с РФ: Макрон указал на важнейшие условия

Макрон считает, что прекращение огня между Москвой и Киевом "не удержится" без гарантий безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир не может означать капитуляцию Украины.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает CNN.

"Мы хотим мира. Этот мир не может означать капитуляцию Украины. Никто не хочет жить в мире, где может преобладать закон более сильного", – сказал Макрон, добавив, что прекращение огня между Москвой и Киевом "не удержится" без гарантий безопасности.

"Этот мир не может быть прекращением огня без гарантий. Этот мир должен обеспечивать условия украинского суверенитета, позволять Украине вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами по всем вопросам, которые ее касаются (…). Это мир, в котором мы должны взять на себя обязательства, поддерживать безопасность и стабильность для Украины и для всего региона", – продолжил глава государства.

Также читайте Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам на оккупированных территориях – Путин

Макрон заявил, что хочет "скорого соглашения" об урегулировании войны в Украине, предупредив, однако, что отвергнет "хрупкое" соглашение, и считает, что у Дональда Трампа есть "веские причины" для возобновления диалога с Владимиром Путиным.

Президент Франции добавил, что после разговора с президентом Трампом он "полностью убежден, что есть путь вперед", и что они "разделяют одинаковые убеждения" об установлении крепкого мира.

Трамп в свою очередь сказал, что, по его мнению, Макрон соглашается с ним в "многих важнейших вопросах", в том числе в том, что сейчас правильное время для прекращения войны.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что европейские миротворцы в Украине "не будут на передовой, но отметят присутствие в Украине как гарантию безопасности".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.