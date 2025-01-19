Каким будет предстоящее соглашение Трампа по Украине: NYT узнал детали

Большинство официальных лиц США признают, по крайней мере, частно, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины.

Избранный президент Дональд Трамп давал большие обещания по Украине, Ирану, Китаю и кризисам по всему миру. Но ему придется сделать трудный выбор, в частности, в отношении Украины.

Об этом пишет The New York Times.

"Россия изолирована и погрязла в Украине. Китай переживает экономический и демографический спад. Иран никогда не был слабее. И вот наконец – после 15 месяцев интенсивной дипломатии – начато перемирие между Израилем и ХАМАС, заложники должны быть освобождены", – пишет NYT.

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В издании отмечают, что вряд ли Путин стремится к соглашению, которое вывело бы его из войны, уже стоившей России почти 200 000 убитых и более полумиллиона раненых.

Специальный посланник Трампа в Украине Кит Келлог недавно сказал в СМИ: "давайте установим это (прекращение огня – Ред.) на 100 дней", чтобы убедиться, что "решение надежно и устойчиво" и что эта война закончится.

Трамп сказал, что скоро встретится с Путиным, что является важным событием, особенно потому, что Байден не общался с российским диктатором почти три года.

Как может выглядеть соглашение с РФ?

Во-первых, большинство официальных лиц из команды Байдена и Трампа признают, по крайней мере, в частных беседах, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска примерно на 20 процентах территории Украины, которую она сейчас оккупирует – в рамках подобного перемирия., как была прекращена Корейская война в 1953 году

Более важная часть любого соглашения – это соглашение о безопасности. Пока нет гарантий, что Путин не использует остановку боевых действий для перевооружения, вербовки и обучения новых сил, уроков на ошибках последних трех лет и повторного вторжения.

Джейк Салливан, советник Джо Байдена по национальной безопасности, утверждает, что администрация Байдена провела прошлый год, "создав архитектуру" для обеспечения этой безопасности. Но президент Владимир Зеленский считает, что это только разговоры и настаивает на том, что только членство в НАТО удержит Путина от повторного нападения.

Прекращение огня может быть обеспечено европейскими миротворческими силами, которые, скорее всего, будут возглавлять силы Британии, Германии и Франции. Два высокопоставленных чиновника Байдена сказали, что ключевым будет то, захочет ли Трамп сохранить центральную роль Соединенных Штатов в предоставлении разведданных, оружия и разрешения Украине наносить удары по территории России.

Салливан настаивает на том, что для Трампа очень важно сделать то, что ненавидят многие члены его партии: продолжить военную поддержку. "Хорошее соглашение для Америки означает, что нам нужен рычаг", – сказал он.

В то же время россияне хотят гораздо большего соглашения, в котором США выведут свои вооружения и войска из Европы. И на этот счет Трамп все еще хранит молчание, отмечает NYT.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал сроки окончания войны в Украине.

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