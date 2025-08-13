Юрий Федоренко

Реклама

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко назвал три приблизительных сценария, как будут развиваться события для Украины после переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Об этом военный написал в Facebook.

Первый сценарий

Путин выдвигает максималистские, неприемлемые условия, в результате чего переговоры срываются. Трамп видит, что его в очередной раз обманули, вспоминает об ультиматуме и вводит обещанные санкции.

Реклама

Второй вариант

Путин и Трамп заключают соглашение об Украине без Украины.

«Это неприемлемый для нас „договор“, который не будет работать. Здесь можно предположить, что последовательная позиция нашего государства раздражает Трампа, он обвинит Киев в том, что Украина не хочет мира», — предполагает Федоренко.

В таком случае американский лидер еще раз приостановит военную помощь и сделает ряд эксцентричных заявлений. После того, как США перестают оказывать помощь, нашими основными партнерами Украины останутся европейские государства.

Третий сценарий

Стороны ни при чем конкретно не договариваются, однако планируют следующие раунды переговоров, обмениваются «сигналами», «позициями», «меморандумами» и т.д. При таком развитии событий поставки оружия не прекратятся, санкции, вероятно, в каком-нибудь виде будут введены, но существенных изменений не произойдет.

Реклама

Вашингтон призывает украинцев быть реалистами

Военный заметил, что сегодня в Вашингтоне призвали украинцев «быть реалистами». Очевидно, что в США намекают о необходимости так называемого «обмена территориями».

«Гарантии безопасности, которые может нам предложить Вашингтон (насколько мы можем судить по открытым источникам по состоянию на сегодняшний день), сводятся к авторитету действующего президента США. Это что-то вроде „честного слова“, которое должно дать пути Трампу. Даже если Москва сдерживает слово (что сомнительно), такой договор продлится всего три года», — считает Федоренко.

Потому главным гарантом безопасности Украины он называет Силы Обороны.

«Это не риторическая фраза, а вполне практический расчет: мы должны так бить врага, чтобы в будущем у россиян сама мысль о возможной войне с украинцами вызвала животный ужас. На основе такого тезиса мы должны готовиться к реалистическому развитию событий и планировать их», — подытожил военный.

Реклама

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что Дональд Трамп не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией.