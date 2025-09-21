Каким должно быть окончание войны для Украины: Келлог озвучил четкую позицию

Спецпосланник президента США Кит Келлог / © скриншот с видео

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин не является «хорошим парнем», а его действия являются «совершенно ужасающими». Он также отметил, что надеется на лучшее будущее для Украины.

Об этом он рассказал в интервью британскому меценату, лорду Майклу Эшкрофту.

«Путин не хороший парень. Некоторые его поступки совершенно ужасающие. Я хотел бы, чтобы мы вышли из этой ситуации лучшими. Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии – а я думаю, что так и будет – тогда я смогу спать спокойно», – заявил он.

Мир или перемирие: чего хочет Путин

На вопрос, возможно ли достичь мирного соглашения, которое уважало бы суверенитет Украины и одновременно сдерживало Россию, Келлог ответил, что это будет очень сложно, поскольку для любого мира изначально необходимо прекращение огня. Он считает, что Путин знает, что если прекратить боевые действия, их будет очень трудно восстановить.

"Поэтому я всегда предпочитаю прекращение огня, но президент Трамп хотел бы сначала заключить мирное соглашение", - отметил он.

Однако Келлог отметил, что добиться этого будет сложно, поскольку Путин пока не хочет этого делать.

«Путин полагает, что может победить военным путем. Я не думаю, что ему удастся», — заметил спецпосланник Трампа.

Кремль «играет» с Трампом

Спецпосланник выразил мнение, что Трамп, вероятно, разочарован тем, что его личные отношения с Путиным не привели к скорейшему завершению войны в Украине. Он предполагает, что Трамп осознал, что Путин просто «играет с ним», что, собственно, и вызывает раздражение президента США.

Келлог также добавил, что ответом на такое поведение должно быть решительное экономическое давление на Россию. В частности, он предложил обезвредить «теневой флот» перевозящей нефть России и «заблокировать» Балтийское море. Это нанесет Кремлю значительный экономический удар.

«Вы можете это сделать. Вы действительно можете заблокировать Балтийское море, откуда происходит 70% флота и создать настоящую проблему. Он отреагирует на это», – подчеркнул он.

Нравственный аспект войны и будущее Украины

Спецпосланник подчеркнул, что война в Украине имеет глубокое моральное измерение.

«Путин не хороший парень. То, что он сделал, некоторые вещи, которые он сделал, были совершенно ужасающими. Это вообще ужасно», — сказал он, подчеркнув, что война в Украине — это борьба добра со злом.

Он также выразил уверенность, что Украина выйдет из этой ситуации в хорошем состоянии, несмотря на все возможные трудности. По его словам, отказ от территории ошибка, поскольку «Бог больше не создает земли», и вернуть утраченное потом очень сложно.

Напомним, Келлог заявил, что Украина должна «принять реальность» , что Россия оккупировала большую часть Донбасса. По его словам, нужно смириться с тем, что Россия уже де-факто контролирует эти территории.