Каким может быть мирный план Трампа по Украине: анализ CSIS

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Команда президента США Дональда Трампа активизировала дипломатические усилия для прекращения войны в Украине после успешного заключения соглашения по Сектору Газа.

О вероятном плане в отношении Украины рассказали аналитики CSIS Futures Lab.

Наиболее вероятный сценарий, по оценкам аналитиков и моделей искусственного интеллекта, предусматривает «управляемое замораживание» конфликта: деэскалацию боевых действий без политического признания территориальных захватов России.

Переговорный процесс ведется на фоне усиления давления на Москву как военного, так и экономического. США готовят Украине расширенную военную помощь, включая потенциальные дальнобойные ракеты Tomahawk.

В то же время финансовое давление реализуется через ограничение продажи российской нефти, в частности в Индию. ЕС и Великобритания рассматривают использование замороженных российских активов для финансирования оборонных закупок Киева, а в США обсуждают введение так называемых «тарифов победы», чтобы заставить Москву прекратить боевые действия. По оценкам аналитиков, экономика России находится на грани коллапса из-за санкций и ударов по нефтегазовой инфраструктуре.

Отчет CSIS, подготовленный на основе опросов экспертов и моделей ИИ GPT-4o-mini, определил узкое пространство для компромисса. Эксперты считают, что соглашение должно исключать официальное признание российской оккупации (de jure), но признавать линию контроля как временную военную реальность.

Перспектива вступления Украины в НАТО должна быть снята с повестки дня на обозримое будущее, а санкции могут смягчаться только за проверяемое поведение Москвы. Замороженные российские активы предлагается использовать строго под международным контролем, в частности для обеспечения кредитных гарантий и финансирования реконструкции. Как отмечают эксперты, такой подход позволяет снизить интенсивность боевых действий, укрепить оборонный потенциал Украины и избежать вознаграждения агрессии.

Модели ИИ, которые оценивали план на основе тысяч новостных источников и данных исторических мирных соглашений, демонстрируют более жесткую позицию по перевооружению Украины и восстановлению оборонной промышленности.

По мнению ИИ, любой доступ Запада к украинским ресурсам является «красной линией» для Москвы, а прямое использование замороженных активов неприемлемо. Однако и эксперты, и ИИ сходятся на том, что использование активов для гарантий кредитов может стать компромиссом, который сохраняет рычаги влияния на Кремль.

Аналитики предупреждают, что самая сложная фаза начнется после установления режима «замороженного конфликта», когда необходимо обеспечить его стабильность. Исторически большинство перемирий недолговечны: 31% межгосударственных войн заканчиваются тупиком и прекращением огня, а предыдущие 25 соглашений о прекращении огня в Украине с 2014 года были нарушены. Для длительного мира нужны международные гаранты и мониторинговые силы, против которых Россия, вероятно, будет сопротивляться.

Соглашение Трампа, как ожидается, будет сосредоточено на стабилизации и экономических возможностях, а не на полной ответственности за военные преступления. Оно будет сопровождаться четкими обязательствами по экономической реконструкции Украины, поддержке выборов и устойчивой помощи со стороны США и ЕС. Экономическая часть плана включает использование украинских портов, речных путей, железных дорог и энергетических ресурсов для стимулирования американских инвестиций в восстановление.

Аналитики подчеркивают, что даже с этими механизмами соглашение может стать лишь временной паузой, если не обеспечить надежный мониторинг и гарантии безопасности. Успешная реализация мирного плана потребует баланса между стабильностью, экономическими возможностями и долгосрочным сдерживанием Москвы.

