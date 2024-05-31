Каким оружием США разрешили бить вглубь России: в WSJ выяснили

Украина сможет использовать американское оружие лишь малой дальности для ударов в глубь российской территории.

Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России используя американское оружие, однако не все.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются российскими войсками для нападения на Харьков на северо-востоке Украины.

Но эта политика не дает Украине разрешения использовать ракет класса "земля-земля" большей дальности ATACMS на территории России.

По данным издания, узкая географическая область применения является попыткой администрации американского президента Джо Байдена помочь Украине лучше защититься от продолжающегося наступления России, одновременно ограничив риск перерастания конфликта в Украине в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой.

"Недавно президент (США — ред.) поручил своей команде обеспечить возможность использования предоставленного США оружия для противодействия огню в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар российским войскам, которые атакуют их или готовятся напасть на них. Наша политика по запрету использования ATACMS или дальних ударов внутри России не изменилось", — заявил анонимный американский чиновник.

Вооружение, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковской области, включает в себя управляемые реактивные системы залпового огня, высокомобильные артиллерийские ракетные системы (Himars) и артиллерийские системы, сообщили представители США.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

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