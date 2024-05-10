Каким пытался себя выставить Путин: в ISW оценили встречу с командованием армии

Российский диктатор пытался показать себя больше отвечающим ситуации на поле боя, чем его собственные командиры.

Президент России Владимир Путин воспользовался недавней встречей с командующими нескольких прифронтовых военных формирований, чтобы представить себя как информированного и эффективного верховного главнокомандующего вооруженными силами, знающего о сложной ситуации на передовой и участвующем в поиске решений мучающих российских военнослужащих проблем.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин встретился 7 мая с командованием российской 810-й отдельной морской пехотной бригады, 24-й бригады спецназа и 74-й мотострелковой бригады. Командиры обратились к президенту России с несколькими просьбами исходя из своего боевого опыта.

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По оценкам аналитиков, Кремль и Минобороны России огласили встречу 9 мая, чтобы воспользоваться эмоциями вокруг Дня Победы.

Путин, отвечая на вопросы командира 24-й бригады спецназа по увеличению отечественного производства беспилотников, заявил, что "современные средства вооруженной борьбы" меняются очень быстро. Глава Кремля утверждал, что Россия всегда должна быть на шаг впереди своих врагов, если она хочет добиться успеха в бою. В то же время, диктатор признал, что не всегда это удается, потому что РФ воюет против модернизированной западной техники в Украине. Таким образом, Путин также признал, что российским военным трудно действовать, пока над ними постоянно летают украинские беспилотники.

Президент РФ отметил, что увеличение и усовершенствование производства дронов имеет решающее значение для военных усилий страны-агрессора. Он заявил, что Минобороны и оборонная промышленность РФ работают над этим вопросом, но это непростая задача. Аналитики оценивают, что Путин может вмешиваться в такие детали тактического уровня для репутационного эффекта.

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В этот момент президент РФ перебил командира 74-й отдельной мотострелковой бригады, пытавшегося спросить об увеличении внутреннего производства беспилотных наземных транспортных средств. Как заявил Путин, ему известно, что российским войскам было трудно захватить Бердичи (к северо-западу от Авдеевки), но что российские силы "наконец-то это поняли".

"Путин, похоже, воспользовался комментариями обоих командующих, чтобы показать себя больше отвечающим ситуации на поле боя, чем его собственные командиры. Путин хвастался захватом прифронтового населенного пункта с довоенным населением в 267 человек в рамках усилий Кремля перепродать захват крошечных прифронтовых поселений в целом российскому населению, не имеющему представления о том, где и насколько большие эти поселения", – пришли к выводу в ISW.

К слову, аналитики ISW также обратили внимание, что за последний месяц армия РФ существенно увеличила темпы наземных атак на востоке Украины. Вероятно, враг стремится получить какие-либо достижения до прибытия на фронт военной помощи для ВСУ от Запада.

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