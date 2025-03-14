Какими будут отношения Запада с Россией после войны: ответ генсека НАТО

По словам Марка Рютте, на Россию нужно давить, пока не будет заключен мир с Украиной.

Отношения с Россией в конечном итоге должны восстановиться после окончания войны в Украине. Но пока этого не произошло, нужно продолжать давить на Кремль, чтобы обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня.

Такую мысль высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg в пятницу, 14 марта.

"Это нормально, если бы война остановилась для Европы каким-то образом, шаг за шагом, и для США также, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией. Но мы еще абсолютно не достигли этого, мы должны продолжать оказывать на них [россиян – ред.] давление", – сказал Рютте.

По его словам это необходимо, чтобы гарантировать серьезное отношение России к переговорам.

Напомним, во время встречи с президентом Дональдом Трампом Рютте отметил, что РФ и Китай лидируют в производстве оружия, и призвал США "подтянуть" свой ВПК.

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