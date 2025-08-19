Какими могут быть гарантии безопасности для Украины: три сценария с войсками НАТО

Военные НАТО / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пока не взял на себя обязательства отправлять американские войска в Украину в рамках гарантий безопасности. В то же время конкретного видения, какой должна быть система обороны, пока публично никто не представил, хотя существует несколько возможных сценариев.

Об этом сообщает The New York Times.

На встрече в Вашингтоне 18 августа, где присутствовали Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров, часто поднимался вопрос «гарантий безопасности», призванных сделать невозможным повторное вторжение России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил идею формирования контингента из «коалиции желающих», который мог бы быть размещен в Украине после перемирия или мирного соглашения. Впрочем, какие именно силы могут войти в такой формат и какими будут их задачи — пока неизвестно. Военные эксперты отмечают: детали имеют ключевое значение.

Один из возможных вариантов — создание «миротворческих сил», вероятно вооруженных, которые бы усиливали украинскую армию. Их роль ограничивалась бы обороной, но само присутствие должно было бы сдерживать Кремль от нового нападения, ведь это означало бы риск столкновения с военными стран НАТО. Проблема в том, что для эффективного сдерживания понадобились бы десятки тысяч солдат.

Другой вариант — так называемые «силы-сдерживатели» (tripwire force). Это гораздо меньший контингент, который не способен обеспечить серьезную защиту, однако само его присутствие могло бы остановить Россию от агрессии из-за опасности убийства европейских военных. Такой подход, впрочем, остается непроверенным и рискованным.

Третья возможность — «наблюдательная миссия». Речь идет о нескольких сотнях военных, которые выполняли бы функцию мониторинга и сообщения о потенциальном нападении. Однако эту роль способны выполнять и современные технологии — спутники и наземные системы наблюдения. К тому же такой небольшой контингент не смог бы гарантировать оборону.

Трамп, со своей стороны, до сих пор не заявил о намерении отправлять американские силы в Украину — независимо от выбранной модели. Скорее всего, окончательное решение будет зависеть от того, какими будут условия перемирия или возможного мирного соглашения, если переговоры дойдут до этого этапа.

Напомним, Трамп сообщил, что на встрече в Белом доме 18 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами стран Европы и генсеком НАТО обсуждались гарантии безопасности для Киева, которые должны предоставить европейские государства в координации с США.

В свою очередь Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть формализованы на бумаге уже в течение ближайшей недели-10 дней. Одним из ключевых пунктов станет пакет американского оружия: самолеты, системы ПВО и другие виды вооружения.

По информации Financial Times со ссылкой на представленный Украиной в Вашингтоне документ, Киев готов заключить масштабное оборонное соглашение с США на 100 млрд долл., профинансированное европейскими партнерами, чтобы получить гарантии безопасности после завершения войны.