Какими могут быть гарантии безопасности для Украины: заявление Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Гарантии безопасности для Киева являются ключевым вопросом в усилиях по прекращению боевых действий на фоне продолжающегося вторжения России в Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Америка не была в гарантиях безопасности до нашей встречи в Вашингтоне. Мы должны это понять. А теперь мы услышали об их готовности приобщиться. Это очень важно для Украины и всей Европы. Я за это очень благодарен президенту Трампу. Без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами Америки была и некоторая неуверенность европейских коллег», — уточнил он.

Реклама

Президент подчеркнул, что сегодня у нас есть положительный сигнал от Америки, от президента Трампа, от его команды, что они будут участниками гарантий безопасности для Украины.

«И это открывает возможность, чтобы другие страны, которые к этому были к чему-то готовы, — подтвердили это. Пока генштабы ключевых стран уже начали проговаривать, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверняка сейчас будут появляться. К примеру, Турция», — добавил Зеленский.

Напомним, на Западе чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины , который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

Стороны отошли от идеи размещения на передовой крупных военных контингентов, сосредоточившись на защите с воздуха, моря и тренировке украинских сил.

Реклама

Стив Виткофф заявил CNN 17 августа, что во время саммита на Аляске было достигнуто соглашение, что Вашингтон и его союзники могут предоставить Украине «гарантии, способные изменить ход игры», в форме «защиты, подобной статье 5», хотя конкретики он не привел.

Фраза «подобные статье 5» происходит от 5-й статьи договора НАТО, ключевого положения, определяющего, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех.