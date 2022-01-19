"Какое дело американской стороне": у Лаврова раскритиковали США за заявления об "эвакуации" дипломатов РФ из Украины

"Какое дело американской стороне": у Лаврова раскритиковали США за заявления об "эвакуации" дипломатов РФ из Украины

Захарова назвала провокацией сообщения об "эвакуации" посольства России из Украины.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала заявление Белого дома о якобы эвакуации дипломатов из российского посольства в Украине "провокациями".

Об этом пишет российское РБК.

"У меня вопрос, какое дело Псаки (пресс-секретарь Белого дома. — Ред.) американской стороне к тому, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос. Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это все можно охарактеризовать как провокационное поведение", – заявила Захарова.

Напомним, американская газета The New York Times сообщила о том, что Россия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины. Впрочем, эту информацию опровергают и в МИД Украины, и в МИД РФ.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагают данными о том, что Российская Федерация планировала эвакуировать российских дипломатов и членов их семей в конце декабря — начале января.

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