Заключение мирного соглашения с Путиным в канун Дня победы станет зловещим сигналом — Financial Times

Война в Украине

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Завершить войну в Украине может предложенное США мирное соглашение, в котором не будет признания аннексии Крыма и других оккупированных Россией территорий.

Об этом идет речь в публикации издания Financial Times.

«Соглашение, которое позволит избежать официального признания США (или любой другой страной) уменьшения Украины, даст Киеву шанс бороться — или хотя вернуть территорию другими средствами — в другой день», — говорится в статье.

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Авторы публикации напомнили, что после Второй мировой войны Соединенные Штаты не признавали оккупацию Советским Союзом стран Балтии, а также существование ГДР на территории Восточной Германии, провозгласив в серии договоров, что единая немецкая нация продолжает существовать — просто временно разделена на два государства.

«Украине также нужно позволить надеяться на лучшее будущее», — пишет Financial Times.

В идеале, отмечают авторы, такое соглашение также должно предусматривать размещение войск из «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорения вступления Украины в ЕС.

«Если это не работает, тогда было бы лучше стремиться к перемирию по образцу Корейской войны, а не к какому-либо соглашению, предусматривающему формализацию США аннексии Россией Крыма и, возможно, и других территорий», — пишет Financial Times.

В издании добавили, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной и Россией в дни, близкие к 9 мая, когда в Москве будут отмечать «День победы», это может значительно повысить авторитет Кремля на международной арене.

«Заключение такого соглашения именно в тот момент, когда Путин, который, по всем данным, одержим историей, отмечает годовщину расширения российского могущества на запад вплоть до Берлина, стало бы зловещим сигналом. Она могла бы открыть путь для предстоящей проекции силы Москвы на Запад», — предостерегают авторы.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Крым «останется с Россией», и якобы президент Украины Зеленский «это понимает».