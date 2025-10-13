Какая главная цель визита украинской делегации в США: в Офисе президента дали ответ

Премьер Юлия Свириденко

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже направляется в Вашингтон.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По словам Ермака, неделя будет насыщенной, а впереди много важной работы. Среди главных тем визита: усиление противовоздушной обороны и ударных возможностей Украины, укрепление энергетической устойчивости накануне зимы, а также усиление санкционного давления на Россию.

«Конечная цель неизменна — достижение устойчивого и справедливого мира для Украины путем принуждения России к завершению войны», — подчеркнул Ермак.

Визит делегации Украины в США

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Вашингтоне в понедельник, 13 октября, начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, в которой примет участие украинская делегация.

Ранее визит делегации в США анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, среди ключевых тем ПВО, энергетика, санкционные шаги, а также переговорный трек. Вопросы замороженных активов из США также будут обсуждаться.

«Мы благодарны США и президенту (Дональду — ред.) Трампу. Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко вместе с главой Офиса (Андреем — ред.) Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике (Владиславом — ред.) Власюком будет в начале следующей недели в США», — отметил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время интервью журналистам на борту Air Force One рассказал о схеме поставок оружия Украине.