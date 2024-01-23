Какой будет реакция НАТО на вероятное применение РФ ядерного оружия: прогнозы нардепа

Если Путин все же отважится и применит ядерное оружие, страны НАТО отреагируют.

Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона.

"Вопрос в том, против кого они (россияне. – Ред.) применят это ядерное оружие. Если ядерное оружие будет применено по территории НАТО, то я абсолютно не был бы уверен, что не будет в ответ какой-либо ракеты запущено", – говорит нардеп.

Если же ядерное оружие будет применено Россией против Украины, то Чернев считает, что тоже будет реакция, но точно не ядерным оружием.

"То есть возможен какой-то асимметричный ответ по поражению, как говорил, например, Бен Ходжес, их Черноморский флот или другой флот. Чтобы показать намерения, что нужно останавливаться — иначе будет эскалация уже со стороны стран-членов НАТО", — подытожил он.

Ранее в Беларуси заявили о новой военной доктрине по использованию ядерного оружия.

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