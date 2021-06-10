Какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 10 июня, в 21:45 на телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 10 июня обсудят блокировку освобождения пленных и обмен под телекамеры ради собственного пиара и пиара тогдашнего президента Петра Порошенко. Какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными, дала понять финальная часть аудиозаписей разговоров, которые якобы вел Медведчук, обнародованная журналистами-расследователями BIHUS.info.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира подискутирует о том, как многих шокировал цинизм и Медведчука, и того, кто его тайно уполномочил вести такие переговоры.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, какой была цена освобождений и какие факты до сих пор замалчивались теми, кто был приближен к процессу обмена. Кому на самом деле помогал Медведчук и сколько обменов могли сорваться из-за его вмешательства.

В программе примут участие:

советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,

заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко,

советник министра внутренних дел Евгений Терехов,

сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко,

глава ОО "Группа" Патриот "Олег Котенко,

куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник,

заместитель секретаря СНБО (2019-2020) Сергей Кривонос,

ветеран АТО, бывший военнопленный Иван Деев,

юрист Геннадий Друзенко,

депутат Верховной рады восьмого созыва Татьяна Рычкова,

адвокат, блогер из России Марк Фейгин.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 10 июня, на телеканале "1 + 1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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