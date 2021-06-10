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Какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

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Какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Право на владу

В четверг, 10 июня, в 21:45 на телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 10 июня обсудят блокировку освобождения пленных и обмен под телекамеры ради собственного пиара и пиара тогдашнего президента Петра Порошенко. Какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными, дала понять финальная часть аудиозаписей разговоров, которые якобы вел Медведчук, обнародованная журналистами-расследователями BIHUS.info.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира подискутирует о том, как многих шокировал цинизм и Медведчука, и того, кто его тайно уполномочил вести такие переговоры.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, какой была цена освобождений и какие факты до сих пор замалчивались теми, кто был приближен к процессу обмена. Кому на самом деле помогал Медведчук и сколько обменов могли сорваться из-за его вмешательства.

В программе примут участие:

  • советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,
  • заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко,
  • советник министра внутренних дел Евгений Терехов,
  • сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко,
  • глава ОО "Группа" Патриот "Олег Котенко,
  • куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник,
  • заместитель секретаря СНБО (2019-2020) Сергей Кривонос,
  • ветеран АТО, бывший военнопленный Иван Деев,
  • юрист Геннадий Друзенко,
  • депутат Верховной рады восьмого созыва Татьяна Рычкова,
  • адвокат, блогер из России Марк Фейгин.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 10 июня, на телеканале "1 + 1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.