Какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 10 июня, в 21:45 на телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 10 июня обсудят блокировку освобождения пленных и обмен под телекамеры ради собственного пиара и пиара тогдашнего президента Петра Порошенко. Какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными, дала понять финальная часть аудиозаписей разговоров, которые якобы вел Медведчук, обнародованная журналистами-расследователями BIHUS.info.
Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира подискутирует о том, как многих шокировал цинизм и Медведчука, и того, кто его тайно уполномочил вести такие переговоры.
Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, какой была цена освобождений и какие факты до сих пор замалчивались теми, кто был приближен к процессу обмена. Кому на самом деле помогал Медведчук и сколько обменов могли сорваться из-за его вмешательства.
В программе примут участие:
- советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,
- заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко,
- советник министра внутренних дел Евгений Терехов,
- сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко,
- глава ОО "Группа" Патриот "Олег Котенко,
- куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник,
- заместитель секретаря СНБО (2019-2020) Сергей Кривонос,
- ветеран АТО, бывший военнопленный Иван Деев,
- юрист Геннадий Друзенко,
- депутат Верховной рады восьмого созыва Татьяна Рычкова,
- адвокат, блогер из России Марк Фейгин.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 10 июня, на телеканале "1 + 1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.