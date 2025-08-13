Какой должна быть главная тема переговоров Трампа и Путина на Аляске: Зеленский сказал

Президент Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Владимир Зеленский надеется, что центральной темой на встрече между Трампом и Путиным на Аляске будет немедленное прекращение огня.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

«Мы говорили о встрече на Аляске. Мы надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня — об этом неоднократно говорил президент США», — говорит Зеленский.

Президент Украины добавил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске он «будет иметь контакт» с главой Белого дома.

«Мы обсудим все результаты, если они будут. И мы определим следующие наши уже взаимные шаги. Сейчас у нас будет встреча коалиции желающих ради мира и безопасности. И это действительно наша цель — именно для этого мы работаем», — подытожил Зеленский.

Кроме того, президент Зеленский заявил, что Путин блефует перед встречей на Аляске, а также раскрыл главное условие для завершения войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.