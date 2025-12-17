Какой истинный мотив Трампа в отношении Украины: Грицак назвал его намерения

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал, что на самом деле является главным мотивом президента США Дональда Трампа в теме Украины.

Об этом Грицак сказал в интервью «24 Каналу».

Историк ответил на вопрос о том, что руководит Трампом — прагматизм или личное желание получить «быструю победу» для внутреннего политического пиара.

Реклама

«Главным мотивом Трампа является сам Трамп. Он эгоманьяк и хочет войти в историю как лучший американский президент, как спаситель Америки», — пояснил профессор УКУ.

Он отметил, что в этом есть как и угроза, так и возможности. Дело в том, что действия Трампа непоследовательны, его амбиции можно расшатывать в одну или другую сторону, и это дает поле для маневра.

«Хуже Джей Ди Вэнс: у него нет колебаний, он циничный прагматик, и его прихода к власти я боюсь», — акцентировал Грицак.

К слову, накануне Трамп заявил, что благодаря длительным переговорам с европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным мир в Украине стал ближе, чем когда-либо. Несмотря на оптимизм, президент США признал сложность процесса согласования позиций сторон.

Реклама

В тот же день Трамп сказал, что Украина «уже потеряла» оккупированные территории, но отметил активную работу с Европой над гарантиями безопасности для предотвращения новой войны. Он отметил, что временных ограничений для достижения мирного соглашения нет, а сам процесс назвал «сложнее, чем можно было представить».