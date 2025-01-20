"Какой лжец": Безуглая отреагировала на слова Сырского

Народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о создании новых бригад.

Об этом она заявила в сообщении в социальных сетях.

"Сырский отметил, что подавляющее большинство решений о создании новых бригад принималось еще до его назначения на должность главкома ВСУ, на котором он находится меньше года", — приводит нардепка слова военного.

"Какой лжец! Это уже прямо болезнь. Именно он, будучи командующим Сухопутными войсками, лоббировал и поддерживал создание таких бригад, а как стал Главнокомандующим, продолжил и довел до абсурда", — отреагировала на эту цитату Безугла.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию, что в Украине, якобы , несмотря на значительное недоукомплектование существующих бригад, создают новые. Такую информацию, в частности, неоднократно озвучивала нардепка Марьяна Безугла.

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