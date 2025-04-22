Владимир Путин / © Associated Press

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Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что отвергает полное прекращение огня, предложенное Зеленским и США. В свою очередь Владимир Зеленский подтвердил 20 апреля готовность Украины согласиться на полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин 21 апреля отверг предложение о полном прекращении огня, заявив, что Украина пытается «перехватить инициативу и говорить о расширении» режима прекращения огня, и утверждая, что России нужно будет «тщательно все оценить».

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В ISW напоминают, что Украина и США первоначально предложили полное прекращение огня 13 марта, и Путин и другие российские официальные лица неоднократно отвергали это предложение за последние пять недель. Государственный департамент США сообщил Reuters 20 апреля, что Соединенные Штаты будут приветствовать продолжение пасхального перемирия, однако (этого не произошло — ред.). Президент США Дональд Трамп 20 апреля выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе, возможно, имея в виду общее соглашение о прекращении огня, предваряющее предстоящие мирные переговоры.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, похоже, отреагировал на заявление Трампа, заявив, что Кремль не готов обсуждать временные рамки для прекращения войны.

Постоянное отклонение Путиным предложенного США и Украиной всеобщего прекращения огня в марте 2025 года и отказ Кремля от каких-либо временных рамок для окончания войны, по словам аналитиков ISW, подчеркивает незаинтересованность Путина в завершении войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе.

«Постоянное отклонение Путиным американских и украинских предложений по прекращению огня противоречит заявленному Трампом подходу, который заключается в том, чтобы сначала установить режим прекращения огня, а затем вести переговоры о более широком мирном соглашении, а также цели Трампа — достичь продолжительного мира в Украине», — резюмируется в отчете ISW.

Напомним, у Трампа установили новый крайний срок для прекращения огня — вероятнее всего, речь идет о конце апреля.