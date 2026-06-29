Какой Путин вне камер: эксчельник МИД раскрыл неожиданные детали закрытых встреч

Путин / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин не производит впечатление «странного» человека. При этом у него заметны признаки паранойи и убежденность в собственной особой миссии.

Об этом в интервью «Украинской правде» сказал эксочильник МИД Вадим Пристайко.

Дипломат, отвечая на вопрос о поведении Путина во время закрытых встреч, заявил, что российский президент не выглядит странным, однако имеет выраженные черты паранойи.

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По его словам, длительное пребывание у власти часто меняет мировосприятие политических лидеров. Они начинают считать, что вокруг постоянно находятся люди, ожидающие их ошибки или слабости. Путин, уверяет дипломат, действительно верит в собственную исключительность.

«Лидер, который меняется каждые 4–5 лет, не успевает поверить в собственную избранность. А у этого разговора о том, что нужно до 130 лет хотя бы дотянуть, менять органы (смеется — ред.)», — отметил он.

В то же время журналист добавил, что не считает президента РФ чрезвычайно хитрым. По его мнению, Путина скорее отличают упрямство и твердая вера в собственное предназначение.

Ранее в США заявили, что ядерные угрозы Кремля являются скорее публичным блефом. Да, он демонстрирует слабость России и неуверенность в собственных военных возможностях. По мнению американских чиновников, подобные заявления Путина преследуют цель компенсировать неудачи российской армии в войне против Украины, а не реальную эскалацию. В США подчеркивают, что, несмотря на риторику Москвы, эти угрозы не способны запугать союзников Украины и не изменяют баланса поддержки Киева. Добавляется, что сдерживание уже не такое, как было во время Холодной войны.

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