Какой совет дал Стармер Зеленскому после спора с Трампом: Financial Time раскрыл подробности

В Британии считают, что Украине следует наладить диалог с США. Также там могут призвать Европу больше помогать нашему государству.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовал Владимиру Зеленскому попытаться наладить диалог с Дональдом Трампом после спора в Овальном кабинете.

Об этом пишет Financial Time.

Издание со ссылкой на соратников Кира Стармера сообщает, что в воскресенье, 2 марта, премьер-министр Британии даст понять европейским лидерам, что "ведутся только одни переговоры – и это переговоры Трампа". Также британский лидер хочет призвать Европу более активно поддерживать Украину реальными действиями, а не словами. В частности помочь оружием.

Источники издания утверждают, что после спора в Белом доме Кир Стармер призвал Трампа и Зеленского "заключить соглашение".

"Приоритет премьер-министра – сделать все возможное, чтобы защитить Украину. Это значит, что США должны быть привлечены. Вы должны наладить эти отношения и вернуться к соглашению о добыче полезных ископаемых", – цитирует издание соратника Стармера.

Напомним, после спора между президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома глава Украины Владимир Зеленский дал интервью для американского вещателя.

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