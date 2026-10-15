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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Какой Трамп на самом деле: экс-спикер Белого дома сделала откровенное заявление

Кэролайн Левитт после увольнения с должности спикера Белого дома активно строит карьеру блогерши.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Дональд Трамп обнимается с Кэролайн Левитт

Дональд Трамп обнимается с Кэролайн Левитт / © Associated Press

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на откровенные вопросы подписчиков в соцсетях. Она раскрыла подробности о характере президента США Дональда Трампа и своих отношениях с мужем, который старше ее на 32 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Левитт продолжает активно использовать популярность в соцсетях после ухода с поста пресс-секретаря Белого дома. Несколько недель назад она покинула этот пост, а теперь регулярно публикует в Instagram для своих 3,1 млн подписчиков сообщения о личной жизни и повседневных делах.

В среду Левитт снова пообщалась с аудиторией в своих Stories. Она предложила подписчикам задать ей вопрос, объяснив: «Я целый день в пути, так что у меня есть немного свободного времени… спрашивайте!»

29-летняя Левитт, в частности, поделилась личными взглядами на отношения и свидания, ответив на вопрос о значительной разнице между партнерами. Она опубликовала фото со своим 61-летним мужем Николасом Риччо, старше Левитт на 32 года, и написала: «Забудьте о хейтерах и слушайте свое сердце!»

«Выйти замуж за этого мужчину было лучшим решением в моей жизни. Он самый лучший муж и отец в мире. Все понимают, почему мы вместе, когда на самом деле знакомятся с ним и видят нас вместе», — рассказала Кэролайн.

Левитт рассказала о характере Трампа

Также она поделилась своим отношением к Трампу. Отвечая на вопрос, является ли он «приятным и добрым», Левитт заявила: «Он самый лучший босс. Люди не видят этой его стороны, потому что СМИ ее не показывают, но он всегда был добрым и поддерживал меня, даже после моего увольнения. Он также смешной. Люблю его!»

В одном из других вопросов Левитт попросили поделиться карьерными советами для людей, планирующих работать в сфере политики. Кроме того, она рассказала о «необходимых» вещах для младенцев и назвала любимые бренды одежды, признав, что шоппинг является ее «слабостью».

Экс-спикер Белого дома также ответила на ряд вопросов о материнстве. Она воспитывает двухлетнего сына Нико и пятимесячную дочь Вивиану «Виви».

Рассказывая о том, как проводит досуг, Левитт призналась: «У меня нет свободного времени. Как мама двоих маленьких детей, я счастлива, если могу спокойно принять душ. Но это тот период жизни, в котором я сейчас нахожусь, и я бы не хотела ничего менять».

К слову, ультраправая блогерша и поклонница Трампа Лора Лумер критически отреагировала на его дизельное соглашение с Россией после новых ударов страны-агрессора, выразив поддержку украинцам. Лумер заявила, что президент РФ Владимир Путин дерзко нарушил «энергетическое перемирие» и продемонстрировал полное неуважение к администрации Трампа и США, продолжая атаковать украинцев баллистикой.

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