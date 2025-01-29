Какую ошибку совершила Украина и кто имеет влияние на Путина: самое интересное из интервью Зеленского Fox News

Президент в очередной раз заявил, что Украина не признает оккупацию украинских территорий войсками кремлевского "фюрера".

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января дал эксклюзивное интервью американскому ведущему Шону Ханните на телеканале Fox News. В разговоре глава государства упомянул о начале войны с РФ и о роли действующего президента США Дональда Трампа в ее окончании.

ТСН.ua собрал главное из разговора с украинским лидером.

Роль Трампа в достижении мира

Зеленский выразил мнение о том, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу по силам убедить диктатора РФ Владимира Путина. Главное, чтобы у американского коллеги было желание.

"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти в мир, он может это сделать. Мы хотим, чтобы он (Трамп – Ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины", – заявил Зеленский.

Гарантии безопасности

Мирное соглашение должно быть больше, чем просто формальные обязательства на бумаге, подчеркнул украинский лидер. Официальный Киев будет настаивать на реальных гарантиях безопасности. Впрочем, они должны быть общими – США и Европы.

"К сожалению, Путин не боится Европу. Поэтому не нужны именно такие гарантии безопасности", — высказался Зеленский.

Отказ Байдена в помощи

Вашингтон отказался помочь Украине оружием перед полномасштабным вторжением Путина. По словам Зеленского, он лично попросил тогдашнего президента Джо Байдена предпринять превентивные действия — такие как санкции против Москвы, ведь войска РФ скапливались на границах. Отказали в Белом доме помочь и с оружием, а пообещали предоставить, "если" Россия вторгнется.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, но они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты как на лидера. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами", – рассказал президент.

Ядерное оружие

Президент рассказал, что говорил с Дональдом Трампом об ошибке, которую когда-то совершила Украина. Речь идет о том, что страна отдала имеющееся ядерное оружие и подписала Будапештский меморандум.

"Никто (из подписантов меморандума – Ред.), на самом деле, не поддержал нас, всем было на нас плевать", — заявил Зеленский.

Оккупация Украины

Президент сообщил, что украинским Вооруженным силам удалось отвоевать 50% территории, которую оккупационная армия захватывала с начала полномасштабного вторжения – с февраля 2025 года. Впрочем, он отметил, что Украина стремится добиться справедливого завершения этой войны и не признает российскую оккупацию своих земель.

"Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин", — высказался украинский лидер.

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