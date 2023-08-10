Какую роль играет возраст кандидатов в президентской гонке в США — мнение избирателей и аналитиков

Познакомьтесь с некоторыми менее известными кандидатами, имеющими большие шансы на победу в президентской гонке 2024 года.

Когда в прошлом месяце 81-летний сенатор Митч Макконнелл внезапно замерз на пресс-конференции, а 90-летняя сенатор Даян Файнштейн упала и была госпитализирована на прошлой неделе, это привлекло внимание избирателей к проблеме, которая беспокоит их по отношению к политическим кандидатам: возраст.

Предлагаем вам адаптацию материала USA Today о том, какую роль будет играть возраст на 2024 году.

Лидеры Демократической и Республиканской партий, президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп, являются старейшими кандидатами, участвующими в выборах 2024 года.

Байден, которому 80 лет, неоднократно заявлял в своих интервью, что способен переизбраться на второй срок, а также превратил свой возраст в главную тему своей кампании. Но некоторые избиратели обеспокоены тем, что его возраст может стать препятствием в должности президента.

Согласно недавнему опросу USA TODAY и Саффолкского университета, 37% избирателей Демократической партии и независимых избирателей говорят, что возраст Байдена уменьшает вероятность того, что они проголосуют за него. Три процента говорят, что это увеличивает их вероятность, в то время как 56% говорят, что это не имеет значения.

А 77-летний Трамп всего на три года младше действующего президента.

Сколько лет кандидатам, которые собираются принять участие в выборах 2024 года?

Поле кандидатов в президенты на выборах 2024 года стало больше и разнообразнее последних месяцев, а люди с разным опытом соревнуются за шанс возглавить страну.

Некоторые избиратели ищут "свежее лицо" в толпе, потенциально кого-то молодого, без политического опыта. Но другие ищут старшего и более опытного лидера, знающего все тонкости политического ландшафта.

"Возраст уже стал постоянной темой, фактически со времен последних выборов", сказал Мэтью Шмидт, политический эксперт из Университета Нью-Хейвена, в интервью USA TODAY.

Сколько лет демократам, которые собираются принять участие в выборах 2024 года?

Джо Байден: 80

Марианна Уильямсон: 71 год

Роберт Ф. Кеннеди-младший: 69

Сколько лет республиканцам, собирающимся участвовать в выборах 2024 года?

Дональд Трамп: 77

Аса Гатчинсон: 72

Ларри Элдер: 71

Даг Бергом: 67

Майк Пенс: 64

Крис Кристи: 60

Тим Скотт: 57

Никки Хейли: 51

Райан Бинкли: 55

Фрэнсис Суарес: 45

Уилл Херд: 45

Рон ДеСантис: 44

Вовек Рамасвами: 37

Сколько лет кандидатам от других партий, которые собираются принять участие в выборах 2024 года?

Корнел Вест: 70

Какую роль играл возраст на предыдущих выборах?

Возраст может влиять на энергию всех кандидатов, сказала в интервью USA TODAY Линдси Червински, президентская историкиня. Но невозможно сказать, как возраст влияет на остроту разума, поскольку старение – это очень индивидуальный процесс, добавила она.

“С одной стороны, возраст может принести мудрость и опыт, которые могут быть чрезвычайно полезны, когда сталкиваешься с вызовами глобального масштаба, – сказала Червински. — С другой стороны, работа настолько требовательна, что избиратели, естественно, спрашивают, отвечает ли кандидат поставленным задачам. Это то, что каждый избиратель должен ответить себе сам”.

По ее словам, до последних президентских выборов бывший президент Рональд Рейган был самым старшим человеком, баллотировавшимся на пост президента.

Джеймс Кэмпбелл, профессор политологии в Университете Буффало, говорит, что сейчас все чаще можно увидеть кандидатов, которым за 70, и они принимают участие в выборах. Например, на май 2019 года, накануне выборов 2020 года, все кандидаты в президенты 2020 года, кроме одного, были старше 70 лет.

Одним из факторов, способствующих этим изменениям, по словам Шмидта, есть то, что продолжительность жизни людей увеличилась.

"Люди живут дольше и более работоспособны в последние годы жизни, потому что они здоровее, чем в прошлом", — сказал Шмидт.

Дженнифер Эйлшир, исследовательница геронтологии из Университета Южной Калифорнии, сказала, что если человек способен выполнять задачи, он не видит причин, почему возраст должен быть фактором ограничения на выборах. Она добавила, что избиратели должны обращать внимание на физическую и когнитивную пригодность кандидата.

Исследование Эйлшир показало, что хотя многие пожилые люди начинают испытывать физический упадок в 70 лет, есть люди, которые избегают этого упадка. Она также предупредила, что кратковременные провалы в памяти или концентрации внимания не обязательно означают, что кто переживает значительный когнитивный спад.

Байден vs Трамп: "Жизнь начинается в 80"

Если Байден вернется в Белый дом, ему будет 82 года в начале своего второго срока в январе 2025 года. Если победит Трамп, ему будет 78 – столько же, сколько было Байдену, когда он начал свой первый срок в 2021 году.

В прошлом году Трамп отверг вопрос о своем возрасте в посту на Truth Social, утверждая, что Байден был "одним из старейших 79-летних в истории, но сам по себе он не старый мужчина".

"Есть много людей в возрасте 80 и даже 90 лет, которые так же красивы и сообразительны, как и раньше", написал Трамп. — Байден не один из них, но это мало связано с возрастом. В действительности жизнь начинается в 80!”.

Белый дом, однако, отверг критику по возрасту Байдена, заявив, что он здоров и пригоден для выполнения своих обязанностей.

Джо Байден/Associated Press

Барри Берден, профессор политологии в Университете Висконсин-Мэдисон, утверждает, что даже если возраст Байдена не повлиял на его способность выполнять свою работу, некоторые представители общественности могут считать, что он недостаточно умственно развит или что ему не хватает необходимой физической выносливости.

Эти опасения связаны с сообщениями о том, что Байден падал, иногда путал страны и даты и допускал другие мелкие ошибки.

Также сообщалось, что во время президентства Трамп неразборчиво произносил слова, испытывал трудности с ходьбой и с трудом поднимал стакан с водой, что вызывало беспокойство по поводу его возраста. Один из давних поклонников Трампа, Франклин Грэм, выразил обеспокоенность тем, что пищевые привычки Трампа могут поставить под угрозу его здоровье, как сообщал Axios в 2021 году.

Дональд Трамп/Associated Press

Но хотя он набрал несколько килограммов во время пребывания в должности, врач неоднократно заявлял, что он здоров. Бывший президент не обнародовал никакой медицинской документации после ухода с поста.

Но если у избирателей есть обеспокоенность по возрасту кандидата, они могут обратить внимание на этот вопрос во время предвыборной кампании, ведущей к выборам следующего года.

"Избиратели должны знать о потенциальных проблемах, связанных со старением на такой ответственной работе, и лучший способ для избирателей хорошо понять состояние здоровья кандидатов — это часто наблюдать за ними", — сказал Кэмпбелл.

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