Какую страну Россия хотела бы захватить следующей — Данилов ответил

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал страну, которую, по его мнению, Россия хотела бы захватить.

Следующей страной, которую хотела бы захватить Россия, является Казахстан.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день Казахстан – это следующая страна, которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны", – сказал Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте. Украина каждый день готовится к возможному наступлению.

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