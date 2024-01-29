Какую судьбу у Путина готовят Украине: в ISW проанализировали последние заявления

В частности, глава российской СВР заявил, что у Украины и ее правительства "очень печальная судьба" и что "Россия не остановится на полпути".

Россия стремится к полной капитуляции Украины и Запада, а заявления официальных лиц о готовности к мирным переговорам – притворство заинтересованности в том, чтобы побуждать к превентивным уступкам Запада по суверенитету или территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин повторил, что Кремль не заинтересован в любом урегулировании, кроме полного уничтожения и искоренения Украинского государства. Это заявление прозвучало, вероятно, в постоянной попытке оправдать для внутренней аудитории долговременные и дорогостоящие военные усилия России.

Нарышкин сказал кремлевскому журналисту Павлу Зарубину во время интервью 28 января, что у Украины и ее правительства "очень печальная судьба" и что "Россия не остановится на полпути", вероятно, в своих усилиях уничтожить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Похожее заявление Нарышкин сделал и 27 января во время открытия мемориала советским жертвам нацистского геноцида в Ленинградской области. Глава СВР заявил, что "Россия не остановится на полпути" в борьбе с нынешними якобы последователями нацистской идеологии.

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"Сходство обоих заявлений свидетельствует о том, что Нарышкин, возможно, использует заранее одобренную Кремлем риторику, чтобы сигнализировать российским гражданам, что Кремль не готов к переговорам с Украиной или компромиссам в каком-либо урегулировании войны, которую начала Россия, несмотря на последние сообщения Запада о противоположном", – оценили аналитики ISW.

Там добавили, что российские чиновники постоянно повторяли приверженность РФ ее максималистским целям в Украине, что равнозначно полной капитуляции государства и Запада. А заявления официальных лиц о том, что Россия есть или всегда была заинтересована в мирных переговорах с Украиной, очень возможные попытки притворятся в заинтересованности в том, чтобы побуждать к превентивным уступкам Запада по суверенитету или территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее в Институте изучения войны оценили, что какое-либо прекращение огня в войне против Украины пойдет на пользу РФ, однако президент страны-агрессора Владимир Путин не пойдет на переговоры.

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