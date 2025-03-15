Какую тактику Трамп может применить к Путину: ответ Дуды

Несмотря на позицию Кремля, Украина и США готовятся к перемирию.

Президент РФ Владимир Путин показывает незаинтересованность в 30-дневном прекращении огня, на который согласились украинцы. Однако Дональд Трамп знает, как на него повлиять.

Об этом в интервью Би-би-си сказал президент Польши Анджей Дуда.

"Я спокойно на это смотрю. Насколько я понимаю, президент Дональд Трамп стремится посадить стороны за стол переговоров. И это важно, потому что некоторые утверждали, что Дональд Трамп не хочет видеть Украину за столом переговоров. Я считаю, что с самого начала такие комментарии были абсолютной неправдой и искажением реальности", - сказал он.

В то же время Дуда объяснил, как это сделает Трамп.

"Как он это делает? Он ведет предварительные переговоры с теми, кто сядет за стол. Встреча с Украиной прошла успешно, а российская сторона, как видите, ведет себя так, как себя ведет... Я понимаю, что президент Дональд Трамп имеет план, как обращаться с Россией, с Владимиром Путиным в этой ситуации", — добавил президент.

Он также отметил, что Трамп уже несколько раз сигнализировал об этом на разных форумах и по разным поводам, в заявлениях.

"Думаю, он будет использовать эти методы", – уточнил он.

Напомним, Россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Согласно оценкам ISW, Кремль остается отданным своим давним экспансионистским планам по принудительной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа.

Читайте также: