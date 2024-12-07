Представители действующей партии в Грузии считают, что Зеленский не принадлежит Украине.

Глава Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе прокомментировал введение Украиной санкций против части грузинских властей и его лично.

Об этом он заявил в видео, распространенном в Instagram. Между тем видео было распространено с украинскими субтитрами.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский вроде бы "служит интересам другой страны".

По его словам, он вроде бы "понимает положение" Зеленского.

"Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой он находится сегодня. Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье, и что труднее всего — он не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам другой страны", — считает глава Тбилиси. .

"Я уверен, что украинский народ очень скоро поймет и проанализирует все происходившие процессы и то, при чьей поддержке произошло несчастье, которое, к сожалению, сегодня происходит в Украине", — заявил бывший спортсмен.

Каладзе отметил, что Тбилиси будет продолжать поддерживать украинские семьи, проживающие в столице Грузии, несмотря на санкции украинской стороны. По его мнению, это и будет ответом озвучено Зеленским.

Пока украинская сторона не комментировала заявление грузинского политика.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что через 7-10 дней станет понятно, сможет ли грузинское общество устоять против пророссийских властей. Россия может ввести войска в Грузию на фоне протестов.

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