Если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу так же, как она атаковала Украину, ее уничтожили бы силы ВВС и сухопутные войска НАТО. Калининград был бы ликвидирован в первые же часы.

Об этом рассказал экскомандующий войсками США в Европе Бен Годжес.

«В первые часы – Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые военные объекты в Севастополе тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны», — отметил Ходжес.

Годжес уверяет: будь Запад лучше подготовлен и сразу сказали России: «Не смейте этого делать! Иначе мы дадим Украине все необходимое и поможем восстановить ее суверенитет», будь это четкой целью, то сейчас ситуация была бы совсем другой. И Украина была бы совсем в другом положении.

«Вместо этого мы потратили годы на разговоры в духе: „А вдруг Россия применяет ядерное оружие?“ или "Мы должны вести переговоры о входе России с украинской территории", - заключил генерал.

Ранее Трамп снова выразил уверенность в том, что ему удастся достичь мира в Украине.

«Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьми. Я думаю, что мы урегулируем ситуацию с ужасной Россией», — сказал Трамп.