Каллас назвала единственную гарантию безопасности, которая работает

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что единственная гарантия безопасности, которая работает – это зонтик НАТО.

Об этом чиновница сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон 27 февраля.

По словам Каллас, НАТО предлагает лучшую гарантию безопасности для Украины, а президент США Дональд Трамп испытал влияние российского нарратива, которым закрывает Украине двери в Альянс.

Высокая представительница ЕС сказала, что "европейцы не смогут помочь в окончательном соглашении" о прекращении огня в Украине, если Трамп не привлечет Европу. Чиновница отметила, что страны НАТО никогда не нападали на Россию, которая "боится демократии".

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"Почему мы в НАТО? Это потому, что мы боимся России. И единственное, что действительно работает – единственная гарантия безопасности, которая работает – это зонтик НАТО", – подчеркнула Каллас.

После разговора с президентом России в начале февраля 2025 года Трамп заявил, что Украина может "забыть" о вступлении в НАТО в рамках любого урегулирования войны. Он объяснил, что война могла начаться как раз из-за стремления Украины вступить в Альянс.

Высокая представительница ЕС заявила, что "эти обвинения абсолютно не соответствуют действительности. Это российский нарратив, с которым мы не должны считаться".

Каллас также сказала, что "европейцы должны быть вовлечены" в любом соглашении по Украине.

"Мы должны участвовать в этих дискуссиях. Я думаю, что без этого мы ничего не сможем обеспечить", – добавила чиновница.

К слову, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности для Украины нужно реализовывать в контексте НАТО.