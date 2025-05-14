Каллас ответила, решится ли Путин встретиться с Зеленским в четверг

Верховный представитель ЕС Кайя Каллас. / © Associated Press

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Верховная представительница ЕС Кайя Каллас считает, что встреча президентов Украины и России не состоится на этой неделе.

Об этом пишет Politico.

Каллас заявила, что, хотя президент Украины Владимир Зеленский принял правильное решение, приняв приглашение президента России Владимира Путина встретиться в Турции в четверг, "большой вопрос" в том, готов ли Путин действительно встретиться с Зеленским там.

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"Я думаю, это хороший ход, если они сядут за стол переговоров. Я думаю, это должны быть переговоры Зеленского и Путина, но я не думаю, что Путин решится", - сказала Каллас.

Более трех лет после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину Путин на этой неделе предложил Зеленскому прямые переговоры "без каких-либо предварительных условий". Зеленский назвал слова Путина блефом, но добавил, что Украина примет мирные переговоры только в том случае, если Кремль согласится на 30-дневное прекращение огня — предложение, сделанное Соединенными Штатами два месяца назад.

Россия вряд ли согласится на остановку огня, но Зеленский в любом случае может появиться на переговорах.

"Американцы пытаются на самом деле держать дверь открытой, чтобы Россия села за стол переговоров. Возможно, поэтому они не слишком давили на Россию. Но теперь прошло уже более 60 дней, и нам нужно увидеть какие-то другие шаги, чтобы вы увидели Путина за столом переговоров", - заявила Каллас во вторник.

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Бывшая премьер-министр Эстонии также отметила, что ничего не следует обсуждать об Украине без Украины.

"Если мы увидим, что [Россия и США] соглашаются на вещи, которые абсолютно неприемлемы для Украины или Европы, то это действительно не может сработать", - сказала она.

Ранее в Кремле заявили, что состав российской делегации на предстоящие 15 мая переговоры в Стамбуле будет озвучен, когда поступит указание от диктатора Владимира Путина.