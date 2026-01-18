ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

Каллас призвала союзников не отвлекаться от войны в Украине

Руководитель европейской дипломатии считает, что споры между США и Европой выгодны только Китаю и России.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас считает, что Китай и Россия получают выгоду от раздора между Европой и США.

Об этом она написала в соцсети Х.

Каллас отметила, что угрозу безопасности Гренландии, если такая есть, можно решить внутри НАТО. Пошлины, которые анонсировал Трамп, могут сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать совместное процветание.

«Мы также не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей основной задачи — помочь прекратить войну России против Украины», — отметила Каллас.

Напомним, Каллас во время закрытой встречи с евродепутатами позволила себе мрачную шутку из-за охватившего мир геополитического хаоса — от прихотей Трампа по Гренландии до войны в Украине.

Кая Каллас приватно сказала законодателям, что в мире сложилась такая ситуация, что сейчас, вероятно, «хороший момент», чтобы начать пьянствовать.

Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie