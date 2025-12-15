Каллас рассказала, какие гарантии безопасности нужны Украине в случае отказа от НАТО

Кая Каллас / © Associated Press

Высокая представительница Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас считает, что только украинский народ имеет право решать, чем он готов пожертвовать ради мира. В то же время она убеждена, что в случае возможного отказа Украины от членства в НАТО страна должна получить чрезвычайно сильные и ощутимые гарантии безопасности.

Свою позицию Каллас высказала в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает Interfax.

Позиция Украины по мирным переговорам

По словам Каллас, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (участвовавший в заседании) объяснял сложную позицию Киева.

«Министр Сибига объяснял… насколько они открыты для мирных переговоров и соглашаются на все, чтобы иметь мир, чтобы проиллюстрировать, что Россия не хочет этого мира», — отметила высокая представительница.

Каллас уточнила, что украинский министр не вдавался в детали по вопросу отказа от членства в НАТО.

Требования к гарантиям безопасности

Высокая представительница ЕС подчеркнула, что поскольку НАТО закреплено в Конституции Украины, любое гипотетическое согласие на отказ от Альянса должно быть сопровождено очень значительными компенсациями со стороны союзников.

«Если они согласятся на это, то сначала нам нужно всем государствам-членам и всем странам, американцам, дать им очень, очень сильные, ощутимые гарантии безопасности, не только на бумаге», — пояснила Каллас.

Она уточнила, что эти гарантии должны быть действительно ощутимы, например, касаться «сколько войск на местах, сколько возможностей», поскольку, по ее мнению, это единственное, что действительно защитит Украину. Кая Каллас также убеждена, что для достижения устойчивого и долгосрочного мира в Европе необходимы уступки со стороны России.

«Давление на Россию — это наша политика. Мы ясно видим, что они не в лучшем положении, и если бы наши союзники сделали то же, я думаю, что мы были бы очень сильными и с точки зрения России», — подытожила высокая представительница.

Напомним, топдипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо, в то же время предостерегла рискованный, по ее мнению, шаг в направлении возможного соглашения.

Ранее сообщалось, что разработку Украиной ядерного оружия 31,1% украинцев считают лучшей гарантией безопасности.