Каллас сделала заявление о российской делегации в Абу-Даби: подробности

Кайя Каллас. / © Associated Press

Состав делегации России на переговорах в Абу-Даби свидетельствует об отсутствии у Кремля серьезных намерений достичь мира.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас, сообщает «Радио Свобода».

Она отметила, что российская делегация в ОАЭ состояла преимущественно из военных, не имеющих мандата на принятие никаких решений. Именно это, считает Каллас, свидетельствует о несерьезном подходе РФ по установлению мира в Украине. Более того, говорит она, россияне «лишь делают вид, что ведут» мирные переговоры.

«С российской стороны там присутствуют только военные, не имеющие мандата договариваться о чем-либо, а это значит, что они точно не настроены серьезно по отношению к миру», — высказалась дипломат.

А армия РФ, заявила Каллас, атакует Украину, «пытаясь заморозить их, чтобы заставить сдаться». Поэтому Евросоюз должен усиливать давление на Москву, чтобы заставить ее перейти к реальным, а не формальным переговорам.

«Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем предоставить им, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Надвигается гуманитарная катастрофа», — подчеркнула главная дипломат ЕС.

Как сообщалось, в составе делегации РФ на встречу по Украине прибыл сотрудник ГРУ Александр Зорин. Он стал известен благодаря вербовке сирийских наемников в ряды ППК «Вагнер». Возглавлял делегацию России начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялись переговоры в трехстороннем формате — США-Украина-Россия. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что во время этой встречи стороны в основном обсуждали вопросы военного характера — шаги для окончания войны, реальный контроль и мониторинг.

В то же время в Кремле дерзко назвали положительным начало непосредственных контактов между Украиной, США и Россией. Впрочем, говорит спикер «фюрер» Дмитрий Песков, трехсторонние переговоры сложны. По его словам, на экспертном уровне обсуждается «целый набор сложных тем».