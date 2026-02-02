Кайя Каллас. / © Associated Press

Украина готова пойти на уступки для завершения войны. Впрочем, на нее оказывают большое давление и уступки могут быть очень сложными.

Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности в Осло, сообщает The Guardian.

По ее словам, «проблема в том, что на украинцев оказывается большое давление, чтобы они пошли на очень сложные уступки». Впрочем, поэтому существует риск «размыть картину, где на самом деле заключается проблема».

«Если вспомнить последние 100 лет, то Россия атаковала как минимум 19 стран, некоторые из них целых 3 или 4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», — акцентировала дипломат.

Каллас считает, что Европа должна настаивать на уступках от агрессорки Российской Федерации. В частности, ограничение количества их военных, армейских и ядерных вооружений, а также требовать ответственности «за преступления, которые они совершили».

Евродипломатки отметили, что россияне пытаются сосредоточиться на переговорах с США, чтобы избежать сложных разговоров. Москва видит, что «разговоры с американцами помогают им с максималистскими требованиями, которые они даже не преодолели военным путем».

Именно поэтому ЕС играет «очень четкую роль» в тщательной проверке любого потенциального будущего мирного соглашения.

Напомним, аналитики Института изучения войны убеждены, что РФ пытается показать внешние аудитории аудитории, что якобы она желает переговоров. Впрочем, это лишь маска для того, чтобы получить контроль над всей Донецкой областью дипломатическими средствами. В то же время ISW продолжает оценивать, что передача остальному Донбассу России была бы стратегической ошибкой.