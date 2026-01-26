ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
291
Время на прочтение
2 мин

Каллас за глаза называет фон дер Ляйен "диктатором" — Politico

Каллас в приватных разговорах критикует фон дер Ляйен.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

У главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен серьезные разногласия с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС, их рабочие отношения оцениваются как более напряженные, чем были у фон дер Ляйен с предыдущим верховным представителем Жозепом Боррелем.

«Калас частно жалуется, что Урсула фон дер Ляйен — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — рассказал один из чиновников ЕС.

Каллас в частных беседах характеризует главу ЕК как «диктатора», однако ее возможности что-либо изменить ограничены.

Позиции дипломатки внутри Евросоюза слабее, чем были у ее предшественника. В качестве примера приводится создание в 2025 году отдельного Генерального директората Ближнего Востока и Северной Африки, что фактически вывело Средиземноморский регион из-под ее прямого контроля.

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас имеют напряженные отношения / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас имеют напряженные отношения / © Associated Press

Попытка Калласа усилить свое влияние, назначив бывшего заместителя генерального секретаря ЕК Мартина Сельмайра, была заблокирована фон дер Ляйен. Кроме того, в Еврокомиссии активно обсуждаются планы по сокращению численности Европейской службы внешних действий (ЕСВС), что также может ослабить позиции главы евродипломатии.

«Желая дать отпор, Каллас попыталась назначить бывшего заместителя генерального секретаря ЕК в лице Мартина Сельмайра, но этот шаг был заблокирован фон дер Ляйен», — пишет издание.

Напомним, Кая Каллас во время закрытой встречи с евродепутатами позволила себе мрачную шутку из-за охватившего мир геополитического хаоса — от прихотей Трампа по Гренландии до войны в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
291
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie