Каллас за глаза называет фон дер Ляйен "диктатором" — Politico

Кая Каллас / © Associated Press

У главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен серьезные разногласия с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС, их рабочие отношения оцениваются как более напряженные, чем были у фон дер Ляйен с предыдущим верховным представителем Жозепом Боррелем.

«Калас частно жалуется, что Урсула фон дер Ляйен — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — рассказал один из чиновников ЕС.

Позиции дипломатки внутри Евросоюза слабее, чем были у ее предшественника. В качестве примера приводится создание в 2025 году отдельного Генерального директората Ближнего Востока и Северной Африки, что фактически вывело Средиземноморский регион из-под ее прямого контроля.

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас имеют напряженные отношения / © Associated Press

Попытка Калласа усилить свое влияние, назначив бывшего заместителя генерального секретаря ЕК Мартина Сельмайра, была заблокирована фон дер Ляйен. Кроме того, в Еврокомиссии активно обсуждаются планы по сокращению численности Европейской службы внешних действий (ЕСВС), что также может ослабить позиции главы евродипломатии.

Напомним, Кая Каллас во время закрытой встречи с евродепутатами позволила себе мрачную шутку из-за охватившего мир геополитического хаоса — от прихотей Трампа по Гренландии до войны в Украине.