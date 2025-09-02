Каллас заявила, что Трамп слишком кроток с Путиным

Кайя Каллас. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, кажется, "очень терпеливым" к диктатору-президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, на полях стратегического форума в словенском городе Бледа, сообщает Радио Свобода.

Глава евродипломатии Кая Каллас поздравила дипломатические усилия Трампа. Отдельно похвалив вторичные пошлины США против торговых партнеров Москвы. Впрочем, чиновник отметила, что "если бы мы все были жестче Путина, то эта война уже закончилась бы".

"Мы слышали, что президент Трамп не очень терпеливый человек. Однако, кажется, он очень терпелив Путину", - подчеркнула европейская чиновница.

Напомним, ранее Каллас заявляла, что Путин "просто смеется" над требованиями Трампа прекратить убийства. По ее словам, Украина, США, страны Европы стремятся к миру и прилагают все дипломатические усилия для его достижения. Впрочем, этого не скажешь о России. Каллас отмечает, что Кремль уволит, "просто смеется - не останавливает убийства, а увеличивает их количество бомбардировки Украины".