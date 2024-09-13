Камала Харрис и война в Украине: как вице-президент США влияла на ход событий

Камала Харрис продемонстрировала немаловажную роль в поддержке Украины в войне против РФ. Поэтому ее вероятное президентство в США может сыграть Украине только на руку.

Камала Харрис, вице-президент США и кандидат на президентских выборах от Демократической партии, играет ключевую роль во внешнеполитических решениях США по войне в Украине. Ее осторожный, но решительный подход к сложным вопросам национальной безопасности помогал формировать политику США относительно поддержки украинского сопротивления против российской агрессии. Харрис активно участвовала в планировании и принятии решений, касающихся военной поддержки Украины, демонстрируя стратегическую дальновидность и умение действовать в кризисных ситуациях.

Об этом пишет The Washington Post.

Харрис предупредила Зеленского о вторжении России?

Одним из важнейших моментов участия Харрис в войне в Украине стало ее привлечение на ранних этапах еще до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В октябре 2021 года, когда генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, предупредил администрацию о подготовке России к масштабному вторжению, Харрис настойчиво требовала от военных конкретных деталей. Она интересовалась, как быстро российские войска могут продвигаться, какие подразделения участвуют и каковы их возможности.

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Эти разговоры подготовили почву для решительных действий Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. За несколько дней до вторжения она лично передала президенту Украины Владимиру Зеленскому важные разведывательные данные, предупредив его о неизбежности наступления России. Несмотря на сомнения Зеленского, который сначала поставил под вопрос количество войск, Харрис была категорична: "Вы ошибаетесь, они идут туда". Она также спрашивала, есть ли у украинского лидера план защиты Киева и готов ли он к возможному отступлению.

Эта решимость Харрис стала критическим моментом в отношениях между США и Украиной и подчеркнула важность своевременной разведки и стратегической готовности.

Поддержка Украины: баланс между помощью и эскалацией

Во время войны Камала Харрис вместе с президентом Джо Байденом активно поддерживала Украину, в то же время пытаясь избежать прямого военного конфликта между США и Россией. Ее роль заключалась в том, чтобы способствовать принятию решений, которые помогли бы украинской армии, но не привели к нежелательной эскалации войны на международном уровне.

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В частности, Харрис была вовлечена в обсуждение вопроса о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Она подробно анализировала риски и возможности использования этих ракет против российских целей, в частности, в оккупированном Крыму. Харрис спрашивала, не стоит ли сосредоточиться на нанесении ударов по военным объектам в Крыму, вместо того, чтобы расширять войну на территорию России. Одним из ключевых рисков, который она рассматривала, было то, что Россия может ответить передать ракеты своим союзникам, что могло бы угрожать безопасности Израиля и стабильности в Красном море.

Кризис ядерной угрозы: как Харрис справилась с вызовами

Осенью 2022 года Россия дала понять, что может прибегнуть к тактическому ядерному оружию, если ситуация на поле боя продолжит ухудшаться. Харрис активно участвовала в кризисных совещаниях о возможных вариантах развития событий и реакции США в случае такого сценария. Она обсуждала вопросы использования ядерного оружия Россией, ее последствия для Украины и мира, а также возможные ответные шаги со стороны США и НАТО.

Харрис спрашивала военных и аналитиков о том, насколько серьезными могут быть последствия применения Россией тактического ядерного оружия: сколько будет жертв, какова реакция мирового сообщества, и как это повлияет на конфликт в целом. В конце концов, российская сторона воздержалась от применения ядерного оружия, но роль Харриса в этом процессе стала важным элементом политической стратегии США в отношении войны.

На фоне постоянных обсуждений военной поддержки Украины, Харрис всегда отмечала необходимость стратегического подхода. Она понимала, что любое решение должно учитывать не только краткосрочную пользу для Украины, но и долгосрочные последствия мировой безопасности.

Будущее президентство Харрис: чего можно ожидать от нее в контексте Украины

Как кандидат в президенты, Камала Харрис, вероятно, продолжит политику поддержки Украины, которую она уже демонстрировала в должности вице-президента. Ее осторожный, но решительный подход к военной помощи и способность действовать в критических ситуациях могут стать основой ее внешней политики в будущем.

The Washington Post пишет, что Харрис на посту президента, несомненно, продолжит линию по укреплению обороноспособности Украины и сдерживанию российской агрессии, одновременно избегая масштабных конфликтов между великими государствами. Она имеет потенциал стать лидером, который сможет эффективно управлять нацией в условиях глобальных вызовов, в частности, в вопросах войны и мира.

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