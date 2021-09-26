"Камень преткновения": у Путина обвинили Украину в мол попытках изменить "Минские" договоренности

У Путина традиционно обвинили Украину в якобы невыполнении "Минских договоренностей".

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для организации их личных переговоров "камнем преткновения" мол есть позиция Киева по "Минским" соглашениям.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации "Минского" комплекса мер зашла в тупик", — высказался спикер российского президента.

Он традиционно обвинил Украину в мол невыполнении "Минских" договоренностей и высказался, что якобы "тупик" связан именно с позицией Киева.

"Украина хочет "Минские" договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", — высказался он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять. Он отметил важность обновления Минского переговорного процесса. По мнению украинского президента, "Минск" должен быть гибким. Также Зеленский поддерживает привлечения к мирным переговорам других государств, что может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изменение Минских договоренностей, обновить которые предлагает украинский президент Владимир Зеленский для урегулирования конфликта на Востоке, может привести к "резни" на Донбассе.

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