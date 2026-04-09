Кампания по дискредитации Терехова не удалась — мэр Харькова жестко ответил на политические спекуляции

Реклама

Городской Глава Харькова Игорь Терехов в публичном ответе на материал “Экономической правды” расставил точки над “i” по ситуации с долгами в энергетической сфере.

На сегодня согласованная задолженность государства перед Харьковом по разнице в тарифах составляет 17,5 млрд грн. Это те средства, которые должны были компенсировать городу.

«Обществу показывают только одну половину уравнения: сколько Харьков виноват. Но игнорируют другую – сколько должны Харькову. Согласованная задолженность по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 по 1 января 2026 составляет 16,8 млрд грн. А с учетом первого квартала 2026 года речь идет уже примерно о 17,5 млрд. грн. Эти средства государство должно нам компенсировать, но до сих пор этого не сделало», — заявил городской голова.

Реклама

Аналогичная ситуация и с водоснабжением. Если бы «Харьковводоканалу» компенсировали 5,1 млрд грн за работу по экономически необоснованным тарифам, предприятие не только закрыло бы долги, но и имело бы 200 млн грн прибыли.

Игорь Терехов отмечает то, что у Харькова, который в 30 км от фронта, нет времени на политические интриги. Вместо того, чтобы давить на потерявших имущество и работу горожан, мэрия выбирает защиту людей.

«Когда эксперты из теплых киевских кабинетов советуют "жестче выбивать деньги", возникает простой вопрос: с кого? Из убегавшей из-под обстрелов босиком семьи? С человека, чья квартира больше не существует?» – подчеркнул мэр.

Несмотря на попытки расшатать ситуацию изнутри, харьковчане демонстрируют единство: уровень оплаты за тепло составил 91,2%. Это ответ горожан на упреки о «плохом управлении».

Реклама

Ни одна медиа-кампания не изменит того факта, что городские власти ежедневно противодействуют стратегическим целям россиян — оставить город-миллионник без воды и тепла.

«Я хочу на примере Харькова объяснить, с какой проблемой сталкиваются украинские города, и почему сложный многолетний государственный кризис нельзя объяснять якобы "популизмом городских властей". Нужно расставить точки над "i", - подчеркнул Игорь Терехов.

Те, кто сегодня пытаются подорвать доверие к руководству города, работают не против Терехова - они работают против каждой семьи, имеющей право на тепло зимой. Тем временем Харьков тратит средства на оперативную ликвидацию последствий вражеских прилетов и ремонты жилищного фонда, чтобы люди зимой не замерзли — и это приоритет, который не будет изменен под давлением политической атаки.

Игорь Терехов призвал прекратить "избирательную кампанию" и попытки превратить системные проблемы в темы для политических спекуляций. Ни о каких выборах не может идти речь, пока в Украине не обеспечен устойчивый и гарантированный мир. Сейчас главное – чтобы страна выстояла.

Реклама

«С удивлением отметил, что серьезный экспертный материал начали "разгонять" по разным пабликам разных соцсетей с формулировкой, что Терехов, мол, – будущий кандидат от власти. Не хотелось бы верить, что эта сверхсложная и важная проблема была поднята только для того, чтобы стать предметом для политических спекуляций. Моя позиция ясна и понятна: для выборов в Украине нам нужно обеспечить устойчивый и гарантированный мир. И когда придет это время, избиратели учтут вклад каждого – и "от власти", и "от оппозиции" – в то, чтобы украинские города жили, чтобы страна выстояла и могла развиваться. Граждане Украины разберутся и скажут свое слово».