Канада конфискует 26 миллионов долларов компании Абрамовича: куда направят деньги российского олигарха

Канада конфискует 26 миллионов долларов у компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей находящемуся под экономическими санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

В ведомстве отметили, что это первый случай, когда Канада применяет закон, разрешающий по решению суда конфисковывать находящиеся под санкциями активы.

Глава МИД Мелани Жоли теперь должна обратиться в суд с запросом о постоянной конфискации актива в пользу Канады.

"В случае конфискации, полученные средства могут быть использованы для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима", — говорится в заявлении.

В МИДе утверждают, что Канада является первой страной G7, которая ввела такие меры, "демонстрируя свою решительную преданность Украине, ее восстановлению и привлечению к ответственности тех, кто наживался на режиме президента Путина и поддерживал его".

"Олигархи Путина являются соучастниками незаконного и варварского вторжения России в Украину. Канада не будет убежищем для их нечестно полученных прибылей, и сегодняшнее объявление демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы российские элиты заплатили цену за поддержку жестокого режима Путина. Это справедливо и целесообразно, чтобы российские активы использовались для помощи в восстановлении Украины", – заявила вице-премьер-министр и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Абрамович под санкциями

От начала утверждения списков санкций Роман Абрамович отчаянно борется за титул хитрого российского олигарха. Надо сказать, пока он лидирует с большим отрывом.

Роман Абрамович, у которого Британия и Европа пытаются отобрать все деньги, и все движимое и недвижимое имущество, пока удается достаточно эффективно противостоять санкциям.

Недавно он перехитрил всех и спрятал все свои яхты в Турции, которая не участвует в составлении списков санкций и ничего у путинских олигархов не арестует.

Ранее мы писали, что известно о миллиардере Абрамовиче, приближенном к Путину.

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